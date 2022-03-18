Пожар на "Барабашево" в Харькове удалось локализовать: спасены 10 домов

Пожарным удалось локализовать пожар на крупнейшем рынке Европы – харьковском "Барабашово" и спасти от уничтожения 10 частных домов, которые находятся рядом.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов и замглавы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Роман Примуш в совместном эфире телеканалов 18 марта

Прямая речь Терехова: "Пожар на Барабашово локализован. Кроме Барабашово, у нас и за ночь, и за утро были попадания в административные жилые здания. Все разрушено Харькове более 700 зданий. Обстрелы не прекращаются. Но несмотря на это, Харьков был, есть и будет украинским. Харьков держится. Украина победит".

Прямая речь Примуша: "Чрезвычайно тяжелая ситуация. в Харьковской области. Почти сутки наши пожарные задействованы в ликвидации пожара на Барабашово. Это 7000 кв.м. В настоящее время удалось локализовать пожар. Спасти десять частных домов, которые находятся рядом.

Оккупант пренебрегает Женевской конвенцией. Прямо во время спасательных работ обстреливает спасателей. Это не единичный случай (на Барабашово – УП), это происходит по всей стране. Уже 19 спасателей погибли при исполнении своих обязанностей".

Детали: Мэр Харькова описал ситуацию в городе. Коммунальщики работают под непрерывными обстрелами. Подается вода, тепло, электроэнергия. В пятницу 102 машины выехало и вывозит мусор из всех районов Харькова.

Больницы города работают. Они обеспечены медикаментами. Терехов сообщил, что переговорил с мэром Чикаго: Харькову отправили медикаментов для раненых на сумму 800 тысяч долларов.

Более 60 школ разрушено. Учебный процесс приостановлен. Те дети, кто уехал из Харькова, имеют возможность обучаться в других областях Украины.