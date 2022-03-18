Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка роздобула список російських окупантів з Дагестану

Ірина БалачукП'ятниця, 18 березня 2022, 11:14
Фото з Telegram ГУР МОУ

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало список з понад 3,3 тисячі російських окупантів з 136 окремої мотострілецької бригади, що дислокується у м. Буйнакськ Республіки Дагестан.

Джерело: ГУР МОУ у Telegram

Дослівно розвідка: "ГУР МО України здобуло список військовослужбовці 136 окремої мотострілецької бригади, (в/ч 63354) м. Буйнакськ Республіки Дагестан., що скоюють воєнні злочини проти народу України. Кожен українець повинен знати їхні імена".

Деталі: Це формування входить до складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії.

У розвідці нагадали, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

З повним списком окупантів можна ознайомитися за посиланням.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Росіявійнарозвідка
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Мелітополі росіяни викрали батька журналістки й вимагають її приїзду

Підтримка війни проти України в Росії ще більше зросла – соціологи 

Білорусь висилає 12 українських дипломатів

Зенітки Повітряних сил мінусують ще 2 російські літаки над Харківщиною

Захисники взяли в кільце Ірпінь, Бучу і Гостомель, але низка сіл під Києвом окуповані

У США вважають, що бойова потужність армії РФ впала нижче 90%

Усі новини...
Росія
Легкоатлетів з Росії та Білорусі відсторонили від участі у світових змаганнях
Обстріл Подільського району Києва: 1 загиблий, 19 постраждалих, з яких 4 дітей
В небі над Одещиною збили крилату ракету окупантів 
Останні новини
19:21
Швейцарія пропонує біженцям з України безпрецедентний спецстатус, який ще не застосовувався
19:02
З-під завалів Харківської ОДА дістали тіла вже 24 людей, розбір триває
19:01
"Запоріжсталь" розглядає можливість запуску частини виробництва
18:59
Росіяни намагаються зірвати посівну кампанію в Україні – Генштаб
18:38
фотоВолонтер звинуватив дві військові адміністрації у корупції: мер Дніпра відповів лайкою
18:37
У Києві росіяни обстріляли парковку, є загиблий і постраждалі
18:25
Швеція надасть Україні ще 5000 одиниць протитанкової зброї
18:19
Голова Центробанку РФ подавала у відставку, але Путін не відпустив
18:12
Через витік даних російського сервісу доставки їжі стали відомі дані агентів ГРУ РФ
18:12
Єврокомісія запропонувала 3,4 млрд євро країнам ЄС для допомоги біженцям з України
Усі новини...