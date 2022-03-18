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Розвідка роздобула список російських окупантів з Дагестану

Ірина БалачукП'ятниця, 18 березня 2022, 10:14
Розвідка роздобула список російських окупантів з Дагестану
Фото з Telegram ГУР МОУ

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало список з понад 3,3 тисячі російських окупантів з 136 окремої мотострілецької бригади, що дислокується у м. Буйнакськ Республіки Дагестан.

Джерело: ГУР МОУ у Telegram

Дослівно розвідка: "ГУР МО України здобуло список військовослужбовці 136 окремої мотострілецької бригади, (в/ч 63354) м. Буйнакськ Республіки Дагестан., що скоюють воєнні злочини проти народу України. Кожен українець повинен знати їхні імена".

Деталі: Це формування входить до складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії.

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У розвідці нагадали, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

З повним списком окупантів можна ознайомитися за посиланням.

Теми: Росіявійнарозвідка
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