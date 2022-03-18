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Разведка получила список российских оккупантов из Дагестана

Ирина БалачукПятница, 18 марта 2022, 11:14
Фото из Telegram ГУР МОУ

Главное управление разведки Минобороны опубликовало список из более 3,3 тысячи российских оккупантов из 136 отдельной мотострелковой бригады, дислоцирующейся в г. Буйнакск Республики Дагестан.

Источник: ГУР МОУ в Telegram

Дословно разведка: "ГУР МО Украины получило список военнослужащих 136 отдельной мотострелковой бригады, (в/ч 63354) г. Буйнакск Республики Дагестан, совершающих военные преступления против народа Украины. Каждый украинец должен знать их имена".

Детали: Это формирование входит в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа России.

В разведке напомнили, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

С полным списком оккупантов можно ознакомиться по ссылке.

Темы: Росcиявойнаразведка
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