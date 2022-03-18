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ДБР у тилу попросило військові премії, в бюро заперечують

Михайло Ткач, Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 березня 2022, 13:04
ДБР у тилу попросило військові премії, в бюро заперечують

За даними УП, керівник ДБР Олексій Сухачов звернувся до прем’єра Дениса Шмигаля з проханням про додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень для рядових і начальників ДБР на час воєнного стану. У бюро заперечують цю інформацію. 

Джерело: лист Сухачова на ім’я Шмигаля, що є у розпорядженні "Української правди", ДБР

Дослівно: "Прошу доповнити перелік суб'єктів, яким може виплачуватись додаткова винагорода згідно із постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2022 номер 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану", особами рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань".

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Деталі: Відповідно до положень цієї постанови Кабміну, додаткова винагорода має розмір у 30 тисяч гривень щомісячно. І виплачується вона військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, головного управління розвідки Міністерства оборони, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, УДО, Держспецзв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам ОГП, ДСНС, співробітникам служби Судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій НАБУ та поліцейським. 

Сухачов посилається на низку законів та зазначає, що на співробітників ДБР мають поширюватись умови забезпечення такі, як у працівників Національної поліції. 

"Українська правда" поцікавилась зарплатами в ДБР. Так, за даними джерел в уповноважених органах, заробітна плата слідчих та оперуповноважених ДБР становить близько 60 тисяч гривень, заступників директора – близько 80, а директора – більше 100 тисяч гривень. 

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При цьому, за даними співрозмовників "Української правди" в Державному бюро розслідувань, на час воєнного стану їх перевели здебільшого у західні області країни. Зокрема головне слідче управління, за винятком окремих відділів, переведене до Львівської та Івано-Франківської областей. 

Водночас у своєму зверненні до прем'єрміністра директор ДБР зазначає, що "Державне бюро розслідувань бере участь у відсічі військовій агресії Російської Федерації проти України, а також здійснює інші заходи із забезпечення національних інтересів та безпеки України". 

 
 
 

Разом з тим, у ДБР заявили, що інформація щодо додаткової грошової винагороди для всіх працівників ДБР не відповідає дійсності.

Там стверджують, що у листі мова йде виключно про працівників підрозділу спеціального призначення ДБР, які від самого початку вторгнення перебувають на передовій.

Дослівно ДБР: "Підрозділи ДБР перебувають за місцями своєї дислокації. Працівники Центрального апарату, у тому числі керівництво ДБР, перебувають у Києві, а слідчі та оперативні працівники виконують визначені завдання. Винятком є хіба що підрозділи регіонів, де ідуть активні бойові дії. Навіть попри це передислокація стосується переважно адміністративних відділів та працівниць-жінок".

У бюро попросили журналістів та власників медіа "не розганяти зраду, там де її немає".

Що передувало: На початку року програма журналістських розслідувань "СХЕМИ" повідомляла, що Директор ДБР їздить на спеціалізованому елітному позашляховику на номерних знаках прикриття, купленому за держкошт вартістю один мільйон вісімсот тисяч гривень. За словами журналістів, його закупівлю пояснювали потребою у "спеціалізованому оперативному" транспорті для цілей ДБР. 

Теми: ДБРгрошівійна
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