ГБР тылу попросило военные премии, в бюро отрицают

По данным УП, руководитель ГБР Алексей Сухачев обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой о дополнительном вознаграждении в размере 30 тысяч гривен для рядовых и начальников ДБР на время военного положения. В бюро отрицают эту информацию.

Источник: письмо Сухачева на имя Шмыгаля, имеющееся в распоряжении "Украинской правды".

Дословно: "Прошу дополнить перечень субъектов, которым может выплачиваться дополнительное вознаграждение согласно постановлению Кабинета министров Украины от 28.02.2022 номер 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", лицами рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований".

Детали: Согласно положениям этого постановления Кабмина, дополнительное вознаграждение имеет размер в 30 тысяч гривен ежемесячно. Выплачивается оно военнослужащим ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки, главного управления разведки Министерства обороны, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, УГО, Госспецсвязи и защиты информации, Государственной специальной службе транспорта, военным прокурорам ОГП, ГСЧС, сотрудникам службы Судебной охраны, лицам начальствующего состава управления специальных операций НАБУ и полицейским.

Сухачев ссылается на ряд законов и отмечает, что на сотрудников ГБР должны распространяться условия обеспечения, такие как у работников Национальной полиции.

"Украинская правда" поинтересовалась зарплатами в ГБР. Так, по данным источников в уполномоченных органах, заработная плата следователей и оперуполномоченных ГБР составляет около 60 тысяч гривен, заместителей директора – около 80, а директора – более 100 тысяч гривен.

При этом, по данным собеседников "Украинской правды" в Государственном бюро расследований, во время военного положения их перевели в основном в западные области страны. В частности, главное следственное управление, за исключением отдельных отделов, переведено во Львовскую и Ивано-Франковскую области.

Также в своем обращении к премьер-министру директор ДБР отмечает, что "Государственное бюро расследований принимает участие в отражении военной агрессии Российской Федерации против Украины, а также осуществляет другие меры по обеспечению национальных интересов и безопасности Украины".

Вместе с тем, в ГБР заявили, что информация о дополнительном денежном вознаграждении для всех работников ГБР не соответствует действительности.

Там утверждают, что в письме идет речь исключительно о работниках подразделения специального назначения ГБР, которые с самого начала вторжения находятся на передовой.

Дословно ГБР: "Подразделения ГБР находятся по местам своей дислокации. Работники Центрального аппарата, включая руководство ГБР, находятся в Киеве, а следователи и оперативные работники выполняют определенные задачи. Исключением являются разве что подразделения регионов, где идут активные боевые действия. Даже несмотря на это, передислокация касается преимущественно административных отделов и работниц-женщин".

В бюро попросили журналистов и владельцев медиа "не разгонять измену там, где ее нет".

Что предшествовало: В начале года программа журналистских расследований "СХЕМЫ" сообщала, что директор ГБР ездит на специализированном элитном внедорожнике на номерных знаках прикрытия, купленном за госсчет стоимостью в один миллион восемьсот тысяч гривен. По словам журналистов, его закупку объясняли потребностью в "специализированном оперативном" транспорте для целей ГБР.