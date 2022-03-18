Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГБР тылу попросило военные премии, в бюро отрицают

Михаил Ткач, Катерина ТищенкоПятница, 18 марта 2022, 13:04
ГБР тылу попросило военные премии, в бюро отрицают

По данным УП, руководитель ГБР Алексей Сухачев обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой о дополнительном вознаграждении в размере 30 тысяч гривен для рядовых и начальников ДБР на время военного положения. В бюро отрицают эту информацию. 

Источник: письмо Сухачева на имя Шмыгаля, имеющееся в распоряжении "Украинской правды".

Дословно: "Прошу дополнить перечень субъектов, которым может выплачиваться дополнительное вознаграждение согласно постановлению Кабинета министров Украины от 28.02.2022 номер 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", лицами рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований".

Реклама:

Детали: Согласно положениям этого постановления Кабмина, дополнительное вознаграждение имеет размер в 30 тысяч гривен ежемесячно. Выплачивается оно военнослужащим ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки, главного управления разведки Министерства обороны, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, УГО, Госспецсвязи и защиты информации, Государственной специальной службе транспорта, военным прокурорам ОГП, ГСЧС, сотрудникам службы Судебной охраны, лицам начальствующего состава управления специальных операций НАБУ и полицейским.

Сухачев ссылается на ряд законов и отмечает, что на сотрудников ГБР должны распространяться условия обеспечения, такие как у работников Национальной полиции.

"Украинская правда" поинтересовалась зарплатами в ГБР. Так, по данным источников в уполномоченных органах, заработная плата следователей и оперуполномоченных ГБР составляет около 60 тысяч гривен, заместителей директора – около 80, а директора – более 100 тысяч гривен.

ВИДЕО ДНЯ

При этом, по данным собеседников "Украинской правды" в Государственном бюро расследований, во время военного положения их перевели в основном в западные области страны. В частности, главное следственное управление, за исключением отдельных отделов, переведено во Львовскую и Ивано-Франковскую области.

Также в своем обращении к премьер-министру директор ДБР отмечает, что "Государственное бюро расследований принимает участие в отражении военной агрессии Российской Федерации против Украины, а также осуществляет другие меры по обеспечению национальных интересов и безопасности Украины".

 
 
 

Вместе с тем, в ГБР заявили, что информация о дополнительном денежном вознаграждении для всех работников ГБР не соответствует действительности.

Там утверждают, что в письме идет речь исключительно о работниках подразделения специального назначения ГБР, которые с самого начала вторжения находятся на передовой.

Дословно ГБР: "Подразделения ГБР находятся по местам своей дислокации. Работники Центрального аппарата, включая руководство ГБР, находятся в Киеве, а следователи и оперативные работники выполняют определенные задачи. Исключением являются разве что подразделения регионов, где идут активные боевые действия. Даже несмотря на это, передислокация касается преимущественно административных отделов и работниц-женщин".

В бюро попросили журналистов и владельцев медиа "не разгонять измену там, где ее нет".

Что предшествовало: В начале года программа журналистских расследований "СХЕМЫ" сообщала, что директор ГБР ездит на специализированном элитном внедорожнике на номерных знаках прикрытия, купленном за госсчет стоимостью в один миллион восемьсот тысяч гривен. По словам журналистов, его закупку объясняли потребностью в "специализированном оперативном" транспорте для целей ГБР.

Темы: ГБРденьгивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
ГБР
Авиакатастрофа двух Ми-8 возле Краматорска: ГБР изучит версии диверсии и сбития врагом
Суд конфисковал квартиру в центре Львова у чиновницы таможни
ГБР расследует авиакатастрофу на Житомирщине, в которой погибли три пилота Воздушных сил
Последние новости
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
Все новости...
Реклама: