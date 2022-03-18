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Добровольців ТрО закликають підписати офіційні контракти і отримати соцгарантії

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 березня 2022, 11:27
Територіальна оборона. ілюстративне фото

Добровольців територіальної оборони закликають якнайшвидше укласти відповідні контракти, щоб отримати офіційний статус та відповідні соціальні гарантії.

Джерело: Facebook-сторінка Територіальної оборони ЗСУ, коментар радника командувача ТрО Віталія Купрія, наданий УП

Деталі: Міноборони затвердило форму контракту добровольця територіальної оборони та посвідчення добровольця територіальної оборони.

Наказом від 7 березня № 84 врегулювано правовий статус добровольців.

Кожен громадянин України, який підписав контракт, отримає посвідчення, статус та відповідні соціальні гарантії.

Звертається увага, що пересічні громадяни, які долучилися до Сил територіальної оборони ЗСУ, але ще не підписали контракт – мають це зробити у найкоротший термін, звернувшись до своїх командирів.

Як пояснив УП Купрій, добровольці підписують контракт із командиром ДФТГ (добровольче формування територіальних громад), якого призначає командувач сил ТрО ЗС за погодженням із органами місцевого самоврядування.

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Форма контрактів і посвідчень затверджена наказом Міністерства оборони України, пройшла реєстрацію у Мін'юсті і є у базі законодавства.

Посвідчення виготовляють органи місцевого самоврядування.

Дедлайнів немає, уточнив також радник командувача ТрО.

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