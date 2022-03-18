Добровольцев ТрО призывают подписать официальные контракты и получить соцгарантии

Добровольцев территориальной обороны призывают как можно скорее заключить соответствующие контракты, чтобы получить официальный статус и социальные гарантии.

Источник: Facebook-страница Территориальной обороны ВСУ, комментарий советника командующего ТрО Виталия Куприя, предоставленный УП

Детали: Минобороны утвердило форму контракта добровольца территориальной обороны и удостоверение добровольца территориальной обороны.

Приказом от 7 марта № 84 урегулируется правовой статус добровольцев.

Каждый гражданин Украины, подписавший контракт, получит удостоверение, статус и соответствующие социальные гарантии.

Обращается внимание, что рядовые граждане, которые присоединились к Силам территориальной обороны ВСУ, но еще не подписали контракт – должны это сделать в кратчайшие сроки, обратившись к своим командировам.

Как пояснил УП Куприй, добровольцы подписывают контракт с командиром ДФТГ (добровольное формирование территориальных общин), назначаемого командующим силами ТрО ВС по согласованию с органами местного самоуправления.

Форма контрактов и удостоверений утверждена приказом Министерства обороны Украины, прошла регистрацию в Минюсте и находится в базе законодательства.

Удостоверения изготваливают органы местного самоуправления.

Дедлайнов нет, уточнил советник командующего ТрО.