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Норвегія готується прийняти до 100 тисяч біженців з України

"Європейська правда"П'ятниця, 18 березня 2022, 11:02
Норвегія готується прийняти до 100 тисяч біженців з України
Вимушені переселенці з УКраїни під час евакуації в ЄС. фото ілюстративне: getty iamges

Норвегія вважає, що прийме близько 30 тисяч українських біженців цього року, але готується до ситуації, в якій може прибути до 100 000 людей.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Якщо прибуття до Норвегії наблизиться до найвищого з цих прогнозів, країні з населенням 5,4 мільйона людей доведеться розмістити біженців на спортивних аренах, складах і навіть наметах, додав він.

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"Це не найімовірніший сценарій, але ми повинні мати плани і бути готовими, тому що це може статися", - сказав Стьоре.

За даними ООН, за останні три тижні з України виїхали близько 3,2 мільйонів людей.

Наразі до Норвегії прибуло близько 2000 біженців, і уряд у четвер заявив, що незабаром прийме ще 5250 осіб, у тому числі 2500, які виїхали до Молдови.

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Норвегія, яка межує з Росією, планує цього року збільшити витрати на оборону та безпеку на 3,5 мільярда норвезьких крон (398 мільйонів доларів) через війну в Україні, сказав також Стьоре.

Теми: Норвегіявійнабіженціпереселенці
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