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Норвегия готовится принять до 100 тысяч беженцев из Украины

"Европейская правда"Пятница, 18 марта 2022, 11:02
Норвегия готовится принять до 100 тысяч беженцев из Украины
Вынужденные переселенцы из Украины в ходе эвакуации в ЕС. Фото: getty images

Норвегия считает, что примет около 30 тысяч украинских беженцев в этом году, но готовится к ситуации, в которой может прибыть до 100 000 человек.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Если прибытие в Норвегию приблизится к самому высокому из этих прогнозов, стране с населением 5,4 миллиона человек придется разместить беженцев на спортивных аренах, складах и даже палатках, добавил он.

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"Это не самый вероятный сценарий, но мы должны иметь планы и быть готовыми, потому что это может произойти", - сказал Стере.

По данным ООН, за последние три недели из Украины уехали около 3,2 миллиона человек.

Сейчас в Норвегию прибыло около 2000 беженцев, и правительство в четверг заявило, что вскоре примет еще 5250 человек, в том числе 2500, выехавших в Молдову.

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Граничащая с Россией Норвегия планирует в этом году увеличить расходы на оборону и безопасность на 3,5 миллиарда норвежских крон (398 миллионов долларов) из-за войны в Украине, сказал также Стере.

Темы: Норвегиявойнабеженцыпереселенцы
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