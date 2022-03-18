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ЗСУ частково знищили та зупинили просування 437 навчального та 26 танкового полку РФ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 березня 2022, 12:24
Український військовий, фото ООС

На Харківщині Збройні сили України частково знищили та зупинили просування підрозділів 437 навчального полку та 26 танкового полку російських військ.

Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram 

Пряма мова: "ЗСУ частково знищили і зупинили просування вглиб України підрозділів 437-го навчального полку та 26-го танкового полку збройних сил Російської Федерації. Окупанти рухалися в напрамку Кам’янки, втрати ворога уточнюються, з нашого боку втрат немає".

Деталі: За словами Синєгубова, ЗСУ міцно тримають позиції. Із боку Росії були спроби атак, зокрема із використанням світлошумох гранат. Але українські військові відбивають всі спроби наступів. Також отримують нові поповнення боєприпасів.

Стосовно Харкова, голова ОВА, зазначив, що ніч у місті була відносно спокійною. За інформацією Штабу оборони, вперше за 23 доби масштабного вторгнення Росії з півночі до 4 години ранку противник жодного разу не обстріляв місто.

Але вже зранку декілька ракет влучили у корпус навчального закладу, на жаль, є постраждалі.

Стосовно громад. Складна ситуація на Ізюмщині, в Балаклії, Липцях, Циркунах, Куп'янську, Вовчанську. У російському полоні перебуває селищний голова Велибурлуцької громади Віктор Терещенко.

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Теми: Харківська областьЗбройні силивійна
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