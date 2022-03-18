ВСУ частично уничтожили и остановили продвижение 437 учебного и 26 танкового полка РФ

В Харьковской области Вооруженные силы Украины частично уничтожили и остановили продвижение подразделений 437 учебного полка и 26 танкового полка российских войск.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "ВСУ частично уничтожили и остановили продвижение вглубь Украины подразделений 437 учебного полка и 26 танкового полка вооруженных сил Российской Федерации. Оккупанты двигались в направлении Каменки, потери врага уточняются, с нашей стороны потерь нет".

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Детали: По словам Синегубова, ВСУ крепко удерживают позиции. Со стороны России были попытки атак, в том числе с использованием светошумовых гранат. Но украинские военные отражают все попытки наступлений. Также получают новые пополнения боеприпасов.

Относительно Харькова председатель ОВА отметил, что ночь в городе была довольно спокойной. По информации Штаба обороны, впервые за 23 суток масштабного вторжения России с полуночи до 4 часов утра противник ни разу не обстрелял город.

Но уже с утра несколько ракет попали в корпус учебного заведения, к сожалению, есть пострадавшие.

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