Понад 2 млн українців перетнули кордон Польщі з початку повномасштабної війни

Кількість українців, які перетнули польський кордон з 24 лютого, перевищила 2 мільйони осіб.

Про це повідомили польські прикордонники, пише "Європейська правда.

Зазначається, що о 9 годину ранку 18 березня кількість біженців з України перевищила 2 мільйони осіб. В основному це жінки і діти.

Ця цифра ймовірно включає і тих людей, які не планують залишатись у Польщі і поїдуть в інші країни Європи.

Варшава та Краків ще минулого тижня повідомили, що фактично вичерпали можливості приймати нових людей.

Про такі проблеми повідомляють також Чехія, куди виїхали понад 200 тисяч українців, та Естонія, де планують залишитися майже 19 тисяч українців.