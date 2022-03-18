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Более 2 млн украинцев пересекли границу Польши с начала полномасштабной войны

"Европейская правда"Пятница, 18 марта 2022, 12:26

Количество украинцев, пересекших польскую границу с 24 февраля, превысило 2 миллиона человек.

Об этом сообщили польские пограничники, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что в 9 часов утра 18 марта количество беженцев из Украины превысило 2 миллиона человек. В основном это женщины и дети.

Эта цифра, вероятно, включает и тех людей, которые не планируют оставаться в Польше и уедут в другие страны Европы.

Варшава и Краков на прошлой неделе сообщили, что фактически исчерпали возможности принимать новых людей.

О таких проблемах сообщают также Чехия, куда выехали более 200 тысяч украинцев, и Эстония, где планируют остаться почти 19 тысяч украинцев.

Темы: Польшабеженцы
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