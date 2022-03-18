Более 2 млн украинцев пересекли границу Польши с начала полномасштабной войны
Пятница, 18 марта 2022, 11:26
Количество украинцев, пересекших польскую границу с 24 февраля, превысило 2 миллиона человек.
Об этом сообщили польские пограничники, пишет "Европейская правда".
Отмечается, что в 9 часов утра 18 марта количество беженцев из Украины превысило 2 миллиона человек. В основном это женщины и дети.
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Эта цифра, вероятно, включает и тех людей, которые не планируют оставаться в Польше и уедут в другие страны Европы.
Варшава и Краков на прошлой неделе сообщили, что фактически исчерпали возможности принимать новых людей.
О таких проблемах сообщают также Чехия, куда выехали более 200 тысяч украинцев, и Эстония, где планируют остаться почти 19 тысяч украинцев.
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