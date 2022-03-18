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Київщина: Славутич у повній ізоляції, бракує харчів і ліків

Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 березня 2022, 12:29
Київщина: Славутич у повній ізоляції, бракує харчів і ліків
Славутич, фото: Суспільне

Місто Славутич Вишгородського району Київщини перебуває у повній ізоляції, там бракує продуктів харчування.

Джерело: голова Київської ОВА Олександр Павлюк про ситуацію на Київщині станом на ранок 18 березня

Дослівно: "Славутич повністю ізольований. Є потреба в продуктах харчування та медикаментах".

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Деталі: У Вишгородському районі в окупованих Іванківській, Димерської та Поліської територіальних громадах – гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та ліки.

Продовжується евакуація людей з окупованих Димерської громади.

У Бучанському районі в Макарівській громаді немає води, газу, електрики та зв’язку. Селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом ворога.

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У Бучанській та Немішаєвсській громадах окопався ворог.

У Бородянській, Гостомельській та Дмитрівській громадах фіксується пересування ворога.

В Ірпені та Гостомельській громаді вночі були бої.

У Броварському районі ситуація напружена, проте контрольована. У Баришівській, Калитянській, Великодимерській та Калинівській громадах присутня ворожа техніка.

В Обухівському районі вночі було чутно вибухи, загалом ситуація стабільна та контрольована.

У Фастівському районі ситуація стабільна та контрольована, на частині АЗС відсутнє пальне. Фастівська громада приймає біженців та надає допомогу в їх розміщенні.

У Білоцерківському районі ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно та без обстрілів, проте були сигнали "ракетної небезпеки".

У Бориспільському районі ситуація контрольована, ніч пройшла спокійно та без обстрілів.

Теми: Київська областьвійна
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