Киевская область: Славутич в полной изоляции, не хватает продуктов и лекарств

Город Славутич Вышгородского района Киевской области находится в полной изоляции, там не хватает продуктов питания и лекарств.

Источник: председатель Киевской ОВА Александр Павлюк о ситуации в Киевской области по состоянию на утро 18 марта

Дословно: "Славутич полностью изолирован. Есть потребность в продуктах питания и медикаментах".

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Детали: В Вышгородском районе в оккупированных Иванковской, Дымерской и Полесской территориальных общинах – гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства.

Продолжается эвакуация людей из оккупированной Дымерской общины.

В Бучанском районе в Макаровской общине нет воды, газа, электричества и связи. Поселок под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом врага.

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В Бучанской и Немишаевской общинах окопался враг.

В Бородянской, Гостомельской и Дмитровской общинах фиксируется передвижение врага.

В Ирпене и Гостомельской общине ночью были бои.

В Броварском районе ситуация напряженная, но контролируемая. В Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской общинах присутствует вражеская техника.

В Обуховском районе ночью слышны взрывы, в целом ситуация стабильная и контролируемая.

В Фастовском районе ситуация стабильная и контролируемая, на части АЗС отсутствует топливо. Фастовская община принимает беженцев и оказывает помощь в их размещении.

В Белоцерковском районе ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно и без обстрелов, однако были сигналы "ракетной опасности".

В Бориспольском районе ситуация контролируемая, ночь прошла спокойно и без обстрелов.