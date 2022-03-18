"Закрийте небо!": у Львові вшанували пам'ять убитих росіянами українських дітей

У Львові влаштували акцію пам'яті безжально вбитих російським окупантом 109 українських дітей.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Facebook

Пряма мова: "Порожні дитячі візочки на площі Ринок сьогодні – це символи життів тих ангелят, які зараз, замість рішучих дій світу, захищають небо над Україною.

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Це та страшна ціна війни, яку сплачує сьогодні Україна. І ми закликаємо всіх дорослих всього світу єдиним щитом вберегти українських дітей і подарувати їм майбутнє.

Вимагайте від урядів інших країн закриття неба над Україною. Фотографуйте акцію, розповідайте про злочини росії та публікуйте у соціальних мережах з хештегом #closethesky.

Захистіть українських дітей та українське небо!".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Станом на 18 березня від російських бомб та обстрілів загинуло 109 дітей і понад 130 – поранено.