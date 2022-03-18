"Закройте небо!": во Львове почтили память убитых россиянами украинских детей

Во Львове устроили акцию памяти безжалостно убитых российским оккупантом 109 украинских детей.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в Facebook

Прямая речь: "Пустые детские коляски на площади Рынок сегодня – это символы жизней тех ангелочков, которые сейчас вместо решительных действий мира защищают небо над Украиной.

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Это та страшная цена войны, которую платит сегодня Украина. И мы призываем всех взрослых всего мира единым щитом уберечь украинских детей и подарить им будущее.

Требуйте от правительств других стран закрытия неба над Украиной. Фотографируйте акцию, рассказывайте о преступлениях России и публикуйте в социальных сетях с хештегом #closethesky.

Защитите украинских детей и украинское небо!".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: По состоянию на 18 марта от российских бомб и обстрелов погибли 109 детей и более 130 ранены.