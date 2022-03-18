Наслідки війни у Києві: 222 вбитих, з яких 4 дитини, десятки пошкоджених будинків

У Києві від початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 222 людини, із них 60 цивільних, у тому числі 4 дитини.

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на брифінгу, повідомляє сайт КМДА

Пряма мова: "У Києві з початку повномасштабної агресії РФ загинули 222 людини, із них 60 цивільних. Загинули, у тому числі, 4 дитини.

За період воєнних дій у столиці 889 поранених, із них 241 цивільний, у тому числі: 18 дітей, 3 водії швидкої, 1 лікар швидкої".

Деталі: За його словами, від початку війни у столиці ворог пошкодив 36 житлових будинків, 5 приватних садиб, 6 шкіл та 4 садочків. Пошкоджено фасади, балкони та вікна у 55 будинках.

Разом з тим, у Києві працює інфраструктура: комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Надаються усі комунальні послуги. Працюють продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, зоомагазини та інші заклади. Відновили роботу 35 ярмарків та ринків.

Поворозник також повідомив, що у столиці за 22 дні протистояння російським окупантам народилися 757 дітей: 403 хлопчики та 354 дівчинки. Серед новонароджених 13 двієнь.

Він нагадав, що в Києві понад 200 бомбосховищ підключили до Wi-Fi, до проєкту долучилось уже 19 провайдерів. Це дасть можливість школярам долучитися до навчання, а їхнім батькам, якщо вони працюють дистанційно, виконувати свою роботу під час перебування у сховищі.

КМДА також повідомляє, що з початку війни міська влада евакуювала з Києва до західного кордону України понад 6 тисяч людей із соціально незахищених категорій населення.