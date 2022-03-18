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Последствия войны в Киеве: 222 убитых, из которых 4 ребенка, десятки поврежденных домов

Катерина ТищенкоПятница, 18 марта 2022, 13:49
обстрелянная 15 марта 16-этажка в Святошинском районе Киева, фото ГСЧС

В Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 222 человека, из них 60 гражданских, в том числе 4 ребенка.

Источник: первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник на брифинге, сообщает сайт КГГА

Прямая речь: "В Киеве с начала полномасштабной агрессии РФ погибли 222 человека, из них 60 гражданских. Погибли, в том числе, 4 ребенка.

За период военных действий в столице 889 раненых, из них 241 гражданский, в том числе: 18 детей, 3 водителя скорой, 1 врач скорой".

Детали: По его словам, с начала войны в столице враг повредил 36 жилых домов, 5 частных усадеб, 6 школ и 4 садика. Повреждены фасады, балконы и окна в 55 домах.

Вместе с тем, в Киеве работает инфраструктура: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Предоставляются все коммунальные услуги. Работают продовольственные магазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы, зоомагазины и другие заведения. Возобновили работу 35 ярмарок и рынков.

Поворозник также сообщил, что в столице за 22 дня противостояния российским оккупантам родилось 757 детей: 403 мальчика и 354 девочки. Среди новорожденных 13 двоен.

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Он напомнил, что в Киеве более 200 бомбоубежищ подключили к Wi-Fi, к проекту присоединилось уже 19 провайдеров. Это позволит школьникам принять участие в учебе, а их родителям, если они работают дистанционно, выполнять свою работу во время пребывания в убежище.

КГГА также сообщает, что с начала войны городские власти эвакуировали из Киева к западной границе Украины более 6 тысяч человек из социально незащищенных категорий населения.

Темы: Киеввойна
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