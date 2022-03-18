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Зеленський обговорив з главою Єврокомісії шлях до членства в ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 18 березня 2022, 12:58

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у розмові з президентом Володимиром Зеленським заявила, що європейський шлях України вже розпочався.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я запевнила президента Зеленського у безперервній підтримці ЄС. Європейський шлях України розпочався. Такі часи вимагають далекоглядності, стійкості та витривалості, щоб робити один важкий крок за іншим. Єврокомісія рухатиметься вперед цим шляхом" - написала вона.

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Очікувалося, що президенти Єврокомісії і України обговорять процедуру руху до отримання статусу кандидата, включно з наданням Україні опитувальника, що є етапом на цьому шляху.

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Фон дер Ляєн також повідомила про виділення другого траншу макрофінансової допомоги Україні в розмірі близько 300 мільйонів євро.

"Ці гроші зараз потрібні сміливим людям України. Вони підтримають фінанси країни, оскільки ця безглузда війна все ще триває" - наголосила вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що Німеччина докладається до побудови нової стіни у Європі, коли гальмує вступ України до європейських інституцій.

Теми: ЗеленськийЄврокомісіяЄСєвроінтеграція
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