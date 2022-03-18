Зеленський обговорив з главою Єврокомісії шлях до членства в ЄС
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у розмові з президентом Володимиром Зеленським заявила, що європейський шлях України вже розпочався.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Я запевнила президента Зеленського у безперервній підтримці ЄС. Європейський шлях України розпочався. Такі часи вимагають далекоглядності, стійкості та витривалості, щоб робити один важкий крок за іншим. Єврокомісія рухатиметься вперед цим шляхом" - написала вона.
Я також поінформував Президента @ZelenskyyUa про виділення 2-го траншу макрофінансової допомоги Україні в розмірі близько 300 мільйонів євро.
Ці гроші зараз потрібні сміливим людям України.
Вони підтримають фінанси країни, оскільки ця безглузда війна все ще триває. pic.twitter.com/pQPA3Q5VUM
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2022
Очікувалося, що президенти Єврокомісії і України обговорять процедуру руху до отримання статусу кандидата, включно з наданням Україні опитувальника, що є етапом на цьому шляху.
Фон дер Ляєн також повідомила про виділення другого траншу макрофінансової допомоги Україні в розмірі близько 300 мільйонів євро.
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"Ці гроші зараз потрібні сміливим людям України. Вони підтримають фінанси країни, оскільки ця безглузда війна все ще триває" - наголосила вона.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що Німеччина докладається до побудови нової стіни у Європі, коли гальмує вступ України до європейських інституцій.