Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии путь к членству в ЕС
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Владимиром Зеленским заявила, что европейский путь Украины уже начался.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Я заверила президента Зеленского в непрерывной поддержке ЕС. Европейский путь Украины начался. Такие времена требуют дальновидности, устойчивости и выносливости, чтобы делать один трудный шаг за другим. Еврокомиссия будет двигаться вперед по этому пути", - написала она.
Я також поінформував Президента @ZelenskyyUa про виділення 2-го траншу макрофінансової допомоги Україні в розмірі близько 300 мільйонів євро.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2022
Ці гроші зараз потрібні сміливим людям України.
Вони підтримають фінанси країни, оскільки ця безглузда війна все ще триває. pic.twitter.com/pQPA3Q5VUM
Ожидалось, что президенты Еврокомиссии и Украины обсудят процедуру движения к получению статуса кандидата, включая предоставление Украине опросника, являющегося этапом на этом пути.
Фон дер Ляйен также сообщила о выделении второго транша макрофинансовой помощи Украине в размере около 300 миллионов евро.
"Эти деньги сейчас нужны смелым людям Украины. Они поддержат финансы страны, поскольку эта бессмысленная война все еще продолжается", - подчеркнула она.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Германия прилагает руку к возведению новой стены в Европе, когда тормозит вступление Украины в европейские институты.