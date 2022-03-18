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Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии путь к членству в ЕС

"Европейская правда"Пятница, 18 марта 2022, 12:58

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Владимиром Зеленским заявила, что европейский путь Украины уже начался.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я заверила президента Зеленского в непрерывной поддержке ЕС. Европейский путь Украины начался. Такие времена требуют дальновидности, устойчивости и выносливости, чтобы делать один трудный шаг за другим. Еврокомиссия будет двигаться вперед по этому пути", - написала она.

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Ожидалось, что президенты Еврокомиссии и Украины обсудят процедуру движения к получению статуса кандидата, включая предоставление Украине опросника, являющегося этапом на этом пути.

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Фон дер Ляйен также сообщила о выделении второго транша макрофинансовой помощи Украине в размере около 300 миллионов евро.

"Эти деньги сейчас нужны смелым людям Украины. Они поддержат финансы страны, поскольку эта бессмысленная война все еще продолжается", - подчеркнула она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Германия прилагает руку к возведению новой стены в Европе, когда тормозит вступление Украины в европейские институты.

Темы: ЗеленскийЕврокомиссияЕСевроинтеграция
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