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ЄК підготує висновок щодо заявки України на членство в ЄС за кілька місяців

"Європейська правда"П'ятниця, 18 березня 2022, 13:27

Висновок Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС буде готовий за кілька місяців.

Про це написав у Twitter президент Володимир Зеленський після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Мав предметну розмову з президентом ЄК Урсулою фон дер Ляєн. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети", - написав Зеленський.

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Як повідомлялося, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у розмові з президентом Володимиром Зеленським заявила, що європейський шлях України вже розпочався.

Теми: ЄвропаУкраїна
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