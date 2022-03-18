ЄК підготує висновок щодо заявки України на членство в ЄС за кілька місяців

Висновок Єврокомісії щодо заявки України на членство в ЄС буде готовий за кілька місяців.

Про це написав у Twitter президент Володимир Зеленський після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Мав предметну розмову з президентом ЄК Урсулою фон дер Ляєн. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у розмові з президентом Володимиром Зеленським заявила, що європейський шлях України вже розпочався.