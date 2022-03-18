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ЕК подготовит заключение по заявке Украины на членство в ЕС через несколько месяцев

"Европейская правда"Пятница, 18 марта 2022, 13:27

Заключение Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС будет готово через несколько месяцев.

Об этом написал в Twitter президент Владимир Зеленский после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"У меня был предметный разговор с президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Заключение ЕК по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК дано поручение. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели", - написал Зеленский.

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Как сообщалось, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в разговоре с президентом Владимиром Зеленским заявила, что европейский путь Украины уже начался.

Темы: ЕвропаУкраина
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