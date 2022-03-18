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Росіяни кинулися скуповувати цукор і презервативи

Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 березня 2022, 14:36
ілюстративне фото pixabay.com

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко закликала громадян Росії не піддаватися паніці та не скуповувати гречку та цукор, водночас у країні значно зріс попит на презервативи.

Джерело: ТАСС, РБК

Дослівно ТАСС: "Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко закликала громадян Росії не піддаватися паніці та не скуповувати гречку й цукор, зазначивши, що в країні є достатні запаси і того, й іншого".

Деталі: Водночас Генпрокуратура РФ розпочала перевірки за фактами підвищення цін на низку продуктів та побутову хімію, зокрема в інтернеті.

Разом з тим, як повідомляє РБК, магазини, аптеки та маркетплейси у Росії за останні два тижні фіксують різке зростання попиту на презервативи.

Споживачі очікують суттєвого зростання цін і запасаються цією продукцією на майбутнє, оскільки основні популярні марки виробляються за кордоном, зазначає видання.

Ретейлери підтверджують ці побоювання, частина з них уже змушені були підняти відпускні ціни, оскільки вартість закупівлі зросла на 20%, а в деяких випадках – на 50%. Деякі представники роздрібу готуються змінювати цінники у квітні — про зростання оптових цін їх попередили постачальники.

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Водночас Мінпромторг РФ запевняє, що не прогнозує дефіциту презервативів у Росії. Там заявили, що найбільші виробники не припиняли їх постачання до країни.

Теми: Росіяторгівлясанкції
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