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Россияне бросились скупать сахар и презервативы

Катерина ТищенкоПятница, 18 марта 2022, 14:36
иллюстративное фото pixabay.com

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала граждан России не поддаваться панике и не скупать гречку и сахар, в то же время, в стране существенно возрос спрос на презервативы.

Источник: ТАСС, РБК

Дословно ТАСС: "Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не поддаваться панике и не скупать гречку и сахар, отметив, что в стране есть достаточные запасы и того, и другого".

Детали: В то же время, Генпрокуратура РФ начала проверки по фактам повышения цен на ряд продуктов и бытовую химию, в том числе в интернете.

Вместе с тем, как сообщает РБК, магазины, аптеки и маркетплейсы в России в последние две недели фиксируют резкий рост спроса на презервативы.

Потребители ожидают существенного роста цен и запасаются этой продукцией впрок, так как основные популярные марки производятся за рубежом, отмечает издание.

Ретейлеры подтверждают эти опасения, часть из них уже были вынуждены поднять отпускные цены, так как стоимость закупки выросла на 20%, а в некоторых случаях — на 50%. Некоторые представители розницы готовятся менять ценники в апреле — о росте оптовых цен их уже предупредили поставщики.

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В то же время, Минпромторг РФ уверяет, что не прогнозирует дефицита презервативов в России. Там заявили, что крупнейшие производители не прекращали их поставки в страну.

Темы: Росcияторговлясанкции
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