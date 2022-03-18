Россияне бросились скупать сахар и презервативы

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала граждан России не поддаваться панике и не скупать гречку и сахар, в то же время, в стране существенно возрос спрос на презервативы.

Источник: ТАСС, РБК

Дословно ТАСС: "Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не поддаваться панике и не скупать гречку и сахар, отметив, что в стране есть достаточные запасы и того, и другого".

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Детали: В то же время, Генпрокуратура РФ начала проверки по фактам повышения цен на ряд продуктов и бытовую химию, в том числе в интернете.

Вместе с тем, как сообщает РБК, магазины, аптеки и маркетплейсы в России в последние две недели фиксируют резкий рост спроса на презервативы.

Потребители ожидают существенного роста цен и запасаются этой продукцией впрок, так как основные популярные марки производятся за рубежом, отмечает издание.

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Ретейлеры подтверждают эти опасения, часть из них уже были вынуждены поднять отпускные цены, так как стоимость закупки выросла на 20%, а в некоторых случаях — на 50%. Некоторые представители розницы готовятся менять ценники в апреле — о росте оптовых цен их уже предупредили поставщики.

В то же время, Минпромторг РФ уверяет, что не прогнозирует дефицита презервативов в России. Там заявили, что крупнейшие производители не прекращали их поставки в страну.