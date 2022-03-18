СБУ звітує про "гроно" затриманих російських інформаторів та шахраїв

СБУ затримала 17 березня російських інформаторів у Києва, Харкові та Полтаві і викрила шахраїв, які крали кошти з волонтерських рахунків.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Протягом доби 17 березня, зокрема, спецслужба серед іншого реалізувала такі операції:

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У Луганській області:

На тимчасово окупованій території Луганщини військові РФ під приводом "мобілізації" хапають чоловіків на вулицях і відправляють на війну проти України. Цей військовий "контингент" масово гине у боях із ЗСУ або здається у полон.

Зокрема, двох мешканців тимчасово окупованої Голубівки (колишній Кіровськ) українські військові захопили у полон у боях неподалік від Сєверодонецька.

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Їх "мобілізували" дорогою з роботи додому за день до вторгнення РФ в Україну. "Навчання" тривало 4 дні. Потім – 50-кілометровий піший марш до Трьохізбенки. У першому ж бою це "військо ЛНР" було розбито. Вижили ті, хто кинув зброю і здався у полон, наголошують в СБУ.

Зазначається, що наразі вони надають свідчення слідчим.

У Дніпропетровській області:

СБУ викрила злочинців, які виманювали гроші, зібрані волонтерськими організаціями для ЗСУ.

Четверо мешканців Кам’янського шукали у соцмережах рахунки для збору грошей на потреби військових. Вони зверталися до власників цих рахунків, представляючись операторами одного з відомих банків. І пропонували прискорити переведення траншів від іноземців.

Потім через шахрайську схему вони переводили гроші з волонтерських рахунків на карти фіктивних осіб, виводили їх у готівку і забирали собі.

Наразі триває процедура повернення викрадених коштів, а злочинці неодмінно постануть перед судом.

У Києві, Полтаві та Харкові:

СБУ схопила уродженця Брянської області РФ, який на початку березня отримав завдання від ворога. Зрадника цікавило точне розташування бойових розрахунків та військової техніки ЗСУ на території Харкова, а також результати обстрілів житлових кварталів та об‘єктів інфраструктури.

Киянин через спеціально створений ним Telegram-канал надсилав ворогу дані по столиці: розташування військових частин, дислокацію підрозділів ЗСУ та військової техніки.

У Полтаві затримано ще одного пособника окупантів, якого завербував представник ФСБ РФ для збору відомостей про місця дислокації та діяльності працівників Держприкордонслужби на пункті пропуску "Мілове" Луганської області.

В Одесі та Запоріжжі:

Спецслужба викрила ворожу агітаторку в Одесі, яка через свої "дописи" у соцмережі дискредитувала ЗСУ, схвалювала політику РФ, пропагувала війну проти України і поширювала фейки.

У Запоріжжі СБУ схопила двох пропагандистів, які поширювали через інтернет сепаратистські заклики та ідеї "руZZкого міра".

Наголошується, що всі ці особи затримані і відповідатимуть за законом.