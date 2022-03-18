СБУ отчитывается о задержанных российских информаторах и мошенниках

СБУ задержала российских информаторов в Киеве, Харькове и Полтаве и разоблачила мошенников, воровавших средства с волонтерских счетов.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: В течение суток 17 марта, в частности, спецслужба среди прочего реализовала следующие операции:

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В Луганской области:

На временно оккупированной территории Луганской области военные РФ под предлогом "мобилизации" хватают мужчин на улицах и отправляют на войну против Украины. Этот военный "контингент" массово погибает в боях с ВСУ или сдается в плен.

В частности, двух жителей временно оккупированной Голубовки (бывший Кировск) украинские военные захватили в плен в боях неподалеку от Северодонецка.

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Их "мобилизовали" по дороге с работы домой за день до вторжения РФ в Украину. "Обучение" длилось 4 дня. Затем – 50-километровый пеший марш в Трехизбенку. В первом же бою это "войско ЛНР" было разбито. Выжили те, кто бросил оружие и сдался в плен, отмечают в СБУ.

Отмечается, что они дают показания следователям.

В Днепропетровской области:

СБУ разоблачила преступников, выманивавших деньги, собранные волонтерскими организациями для ВСУ.

Четверо жителей Каменского искали в соцсетях счета для сбора денег на нужды военных. Они обращались к владельцам этих счетов, представляясь операторами одного из известных банков. И предлагали ускорить перевод траншей от иностранцев.

Затем через мошеннической схемы они переводили деньги с волонтерских счетов на карты фиктивных лиц, обналичивали и забирали себе.

В настоящее время идет процедура возврата похищенных средств, а преступники предстанут перед судом.

В Киеве, Полтаве и Харькове:

СБУ схватила уроженца Брянской области РФ, получившего в начале марта задание от врага. Предателя интересовало точное расположение боевых расчетов и военной техники ВСУ на территории Харькова, а также результаты обстрелов жилых кварталов и объектов инфраструктуры.

Киевлянин через специально созданный им Telegram-канал посылал врагу данные по столице: расположение воинских частей, дислокацию подразделений ВСУ и военной техники.

В Полтаве задержан еще один пособник оккупантов, которого завербовал представитель ФСБ РФ для сбора сведений о местах дислокации и деятельности работников Госпогранслужбы на пункте пропуска "Меловое" Луганской области.

В Одессе и Запорожье:

Спецслужба разоблачила вражескую агитаторшу в Одессе, которая через свои "сообщения" в соцсети дискредитировала ВСУ, одобряла политику РФ, пропагандировала войну против Украины и распространяла фейки.

В Запорожье СБУ схватила двух пропагандистов, распространявших через интернет сепаратистские призывы и идеи "руZZкого мира".

Отмечается, что все эти лица задержаны и будут отвечать по закону.