Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Якщо Україна продовжить успішно захищатись, Путін погрожуватиме ядерними ударами – Пентагон

Роман ПетренкоП'ятниця, 18 березня 2022, 13:58
Якщо Україна продовжить успішно захищатись, Путін погрожуватиме ядерними ударами – Пентагон

Президент Росії Володимир Путін погрожуватиме застосуванням ядерної зброї проти Заходу, якщо український опір на війні продовжиться, вважає розвідувальне управління Пентагону.

Джерело: директор розвідуправління Міністерства оборони США, генерал-лейтенант Скотт Беррієр, якого цитує Bloomberg

Деталі: Поєднання непокори України та економічних санкцій поставить під загрозу "здатність Росії виробляти сучасні високоточні боєприпаси", заявив Беррієр на слуханнях до комітету Палати представників у справах збройних сил у четвер.

Реклама:

Звіт розвідки складався із 67 сторінок. У ньому повідомлялося, що тривала війна загрожує скороченням російського модернізованого арсеналу озброєнь, а економічні санкції, ймовірно, кинуть РФ в затяжну економічну депресію та дипломатичну ізоляцію.

Пряма мова Беррієра: "Оскільки ця війна та її наслідки поступово послаблюють звичайні сили Росії, вона, ймовірно, все більше покладатиметься на свої ядерні засоби стримування, щоб сигналізувати Заходу та проєктувати силу на свою внутрішню та зовнішню аудиторію".

Більше деталей: Беррієр додав, що попри сильніший, ніж очікувалося, опір України та відносно високі втрати на початкових етапах конфлікту, Москва, схоже, сповнена рішучості просуватися вперед, використовуючи більш смертоносні засоби, доки український уряд не буде готовий погодитися на вигідні для Москви умови.

ВІДЕО ДНЯ

Така оцінка Пентагону прозвучала напередодні телефонної розмови між президентом США Джо Байденом та президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Попри те, що офіційні особи США щосили намагаються зрозуміти позицію Китаю щодо війни, Байден шукатиме допомоги у Сі, посилюючи тиск на Москву, щоб вона припинила війну.

Теми: СШАядерна зброяРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Українські військові укріплюють третє кільце оборони Києва
Зеленський: На Київщині від початку війни звільнили від ворога понад 30 населених пунктів
Захисники знищили російський ЗРК "Бук" на Чернігівщині
Путін радіє рекордній підтримці війни в Україні
Останні новини
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: