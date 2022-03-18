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Якщо Україна продовжить успішно захищатись, Путін погрожуватиме ядерними ударами – Пентагон

Роман ПетренкоП'ятниця, 18 березня 2022, 14:58

Президент Росії Володимир Путін погрожуватиме застосуванням ядерної зброї проти Заходу, якщо український опір на війні продовжиться, вважає розвідувальне управління Пентагону.

Джерело: директор розвідуправління Міністерства оборони США, генерал-лейтенант Скотт Беррієр, якого цитує Bloomberg

Деталі: Поєднання непокори України та економічних санкцій поставить під загрозу "здатність Росії виробляти сучасні високоточні боєприпаси", заявив Беррієр на слуханнях до комітету Палати представників у справах збройних сил у четвер.

Звіт розвідки складався із 67 сторінок. У ньому повідомлялося, що тривала війна загрожує скороченням російського модернізованого арсеналу озброєнь, а економічні санкції, ймовірно, кинуть РФ в затяжну економічну депресію та дипломатичну ізоляцію.

Пряма мова Беррієра: "Оскільки ця війна та її наслідки поступово послаблюють звичайні сили Росії, вона, ймовірно, все більше покладатиметься на свої ядерні засоби стримування, щоб сигналізувати Заходу та проєктувати силу на свою внутрішню та зовнішню аудиторію".

Більше деталей: Беррієр додав, що попри сильніший, ніж очікувалося, опір України та відносно високі втрати на початкових етапах конфлікту, Москва, схоже, сповнена рішучості просуватися вперед, використовуючи більш смертоносні засоби, доки український уряд не буде готовий погодитися на вигідні для Москви умови.

Така оцінка Пентагону прозвучала напередодні телефонної розмови між президентом США Джо Байденом та президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

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Попри те, що офіційні особи США щосили намагаються зрозуміти позицію Китаю щодо війни, Байден шукатиме допомоги у Сі, посилюючи тиск на Москву, щоб вона припинила війну.

Теми: СШАядерна зброяРосіявійна
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