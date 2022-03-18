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Если Украина продолжит успешно защищаться, Путин начнет угрожать ядерными ударами – Пентагон

Роман ПетренкоПятница, 18 марта 2022, 13:58
Если Украина продолжит успешно защищаться, Путин начнет угрожать ядерными ударами – Пентагон

Президент России Владимир Путин будет угрожать применения ядерного оружия против Запада, если упорное украинское сопротивление на войне продолжится, истощая солдат и технику, считает разведывательное управление Пентагона. 

Источник: директор Разведывательного управления Министерства обороны США, генерал-лейтенант Скотт Берриер, которого цитирует Bloomberg

Детали: Сочетание неповиновения Украины и экономических санкций поставит под угрозу "способность России производить современные высокоточные боеприпасы", заявил Берриер на слушаниях в комитет Палаты представителей по делам вооруженных сил в четверг. 

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Отчет разведки состоял из 67 страниц. В нем сообщалось, что продолжительная война угрожает сокращением российского модернизированного арсенала вооружений, а экономические санкции, вероятно, ввергнут Россию в затяжную экономическую депрессию и дипломатическую изоляцию.

Прямая речь Берриера: "Поскольку эта война и ее последствия постепенно ослабляют обычные силы России. Россия, вероятно, будет все больше полагаться на свои ядерные средства сдерживания, чтобы сигнализировать Западу и проецировать силу на свою внутреннюю и внешнюю аудиторию". 

Больше деталей: Берриер добавил, что несмотря на более сильное, чем ожидалось, сопротивление Украины и относительно высокие потери на начальных этапах конфликта, Москва, похоже, полна решимости продвигаться вперед, используя более смертоносные средства, пока украинское правительство не будет готово прийти к выгодным для Москвы условиям.

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Такая оценка агентства Пентагона прозвучала накануне телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и президентом Китая Си Цзиньпином.

Несмотря на то, что официальные лица США изо всех сил пытаются понять позицию Китая в отношении войны, Байден будет искать помощи у Си, усиливая давление на Москву, чтобы она прекратила войну.

Темы: СШАядерное оружиеРосcиявойна
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