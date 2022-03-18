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Затримали ексчиновника Фонду держмайна: передавав ворогу дані про ЗСУ

Ірина БалачукП'ятниця, 18 березня 2022, 14:18
Затримали ексчиновника Фонду держмайна: передавав ворогу дані про ЗСУ
Вилучені у підозрюваного речі. Фото ОГП

У Києві за державну зраду затримали колишнього першого заступника голови Фонду держмайна – чоловік під час війни передавав окупантам дані про розміщення військових і техніки Збройних Сил України.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно Офіс генпрокурора: "Колишній перший заступник голови Фонду державного майна України поширював ідею зміни територіальної цілісності України та сприяв окупантам у проведенні агресивної війни".

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Деталі: Повідомляється, що чоловік з 24 лютого по 16 березня, перебуваючи у Києві, у месенджерах долучився до антиукраїнських чатів і передавав представникам Росії та терористам "ДНР/ЛНР" дані щодо місць розташування особового складу та військової техніки Збройних Сил України.

Зазначається, що затриманий мав військову освіту і усвідомлював, що передані ним дані будуть використані ворогом для подальших бомбардувань мирних міст.

Підозрюваного затримали. Під час обшуку у нього виявили і вилучили пістолети, набої, гранати і мобільний телефон.

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Чоловікові повідомили про підозру у державній зраді, а також незаконному придбанні і зберіганні зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 111, ст. 263 КК України).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 

Теми: УкраїнавійнаКиївдержзрада
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