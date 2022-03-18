Задержан экс-чиновник Фонда госимущества: передавал врагу данные об ВСУ

В Киеве за государственную измену задержали бывшего первого заместителя главы Фонда госимущества – мужчина во время войны передавал оккупантам данные о размещении военных и техники Вооруженных Сил Украины.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно Офис генпрокурора: "Бывший первый заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины распространял идею изменения территориальной целостности Украины и способствовал оккупантам в проведении агрессивной войны".

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Детали: Сообщается, что мужчина с 24 февраля по 16 марта, находясь в Киеве, в мессенджерах присоединился к антиукраинским чатам и передавал представителям России и террористам "ДНР/ЛНР" данные о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что задержанный имел военное образование и понимал, что переданные им данные будут использованы врагом для дальнейших бомбардировок мирных городов.

Подозреваемого задержали. Во время обыска у него обнаружили и изъяли пистолеты, патроны, гранаты и мобильный телефон.

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Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, а также незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 111, ст. 263 УК Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.