Росіяни обстріляли лікарню в Лисичанську, але не контролюють Рубіжне – ОВА

Військові РФ випустили 10 снарядів по лікарні в Лисичанську Луганської області, постраждали також навколишні будинки.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Дослівно: "Російська армія відкрила вогонь по одному з лікувальних закладів в Лисичанську. Загалом вони випустили десять снарядів. Лікарня і розташовані поряд житлові будинки залишилися без вікон. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На об’єкті працюють рятувальні служби".

Деталі: Разом з тим, у відеозверненні Гайдай повідомив, що є певні намагання з боку окупантів здійснити прориви в Рубіжному і в Попасній.

"Навіть вдалося зайти в місто Рубіжне. Але все, що вони там говорять, що вони контролюють повністю все місто – це брехня. Побачимо, що буде за пару днів, і не тільки там, а ще на деяких напрямках", - сказав голова ОВА.

За його словами, росіяни не мають ніяких успіхів на напрямку Золотого і Сєвєродонецька.

Також, за словами Гайдая, на окупованих територіях зараз відбуваються катування проукраїнських активістів, "знаходять родини військових, вивозять просто людей у невідомому напрямку з мішками на голові, мародерством займаються постійно".