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Войска РФ обстреляли больницу в Лисичанске, но не контролируют Рубежное – ОВА

Катерина ТищенкоПятница, 18 марта 2022, 15:22
больница в Лисичанске, фото из Telegram Гайдая

Военные РФ выпустили 10 снарядов по больнице в Лисичанске Луганской области, пострадали также близлежащие дома.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Дословно: "Российская армия открыла огонь по одному из лечебных заведений в Лисичанске. В общей сложности они выпустили десять снарядов. Больница и расположенные рядом жилые дома остались без окон. Информация о пострадавших уточняется. На объекте работают спасательные службы".

Детали: Вместе с тем, в видеообращении Гайдай сообщил, что есть определенные попытки со стороны оккупантов совершить прорывы в Рубежном и Попасной.

"Даже удалось зайти в город Рубежное. Но все, что они говорят, что они контролируют полностью весь город – это ложь. Посмотрим, что будет через пару дней, и не только там, а еще на некоторых направлениях", – сказал глава ОВА.

По его словам, россияне не имеют никаких успехов на направлении Золотого и Северодонецка.

Также, по словам Гайдая, на оккупированных территориях сейчас проходят пытки проукраинских активистов, "находят семьи военных, вывозят просто людей в неизвестном направлении с мешками на голове, мародерством занимаются постоянно".

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Темы: Луганская областьвойна
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