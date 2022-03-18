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Зеленський пророкує Росії повернення у "лихі 90-ті"

Мазуренко Альона П'ятниця, 18 березня 2022, 15:45
ЗЕЛЕНСЬКИЙ, СКРИНШОТ

Президент Володимир Зеленський пророкує, що війна з Україною відкине агресора-Росію на десятки років у минуле - "у лихі 90-ті".

Джерело: відеозвернення президента 

Пряма мова: "Я впевнений, що, атакуючи нас, вони знищать усе, чого російське суспільство досягло за минулі 25 років.

І повернуться туди, звідки почали колись підніматись, – як кажуть, у "лихі 90-ті". Тільки вже без свободи, без креативного бажання мільйонів людей працювати заради розвитку своєї держави.

Такою буде для Росії ціна війни проти України.

Це для них буде падінням, болісним падінням. І вони це відчують – навіть попри "опіум для народу" від телевізійних пропагандистів".

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Теми: РосіявійнаУкраїнаЗеленський
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