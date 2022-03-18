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Зеленский предсказывает России возвращение в "лихие 90-е"

Алена МазуренкоПятница, 18 марта 2022, 14:45
Зеленский предсказывает России возвращение в лихие 90-е
ЗЕЛЕНСКИЙ, СКРИНШОТ

Президент Владимир Зеленский предсказывает, что война с Украиной отбросит агрессора-Россию на десятки лет в прошлое - "в лихие 90-е".

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Я уверен, что, атакуя нас, они уничтожат все, чего российское общество достигло за прошедшие 25 лет.

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И вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься, – как говорится, в "лихие 90-е". Только уже без свободы, без креативного желания миллионов людей работать ради развития своего государства.

Такова будет для России цена войны против Украины.

Это для них будет падением, болезненным падением. И они это почувствуют – даже несмотря на "опиум для народа" от телевизионных пропагандистов".

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Темы: РосcиявойнаУкраинаЗеленский
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