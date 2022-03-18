Зеленський нагородив 138 захисників України

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 138 військовослужбовців Збройних Сил.

Джерело: відеозвернення президента

Пряма мова: "Підписав указ про відзначення державними нагородами 138 військовослужбовців Збройних Сил.

Зокрема, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджені:

Сирський Олександр Станіславович, командувач Сухопутних військ. З початку повномасштабного російського вторгнення керує обороною Києва. Завдяки його професійним та мужнім діям ворог зазнав значних втрат, був відігнаний від столиці. За час оборони Києва вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині, які були тимчасово окуповані ворогом.

Майор Мазурок Тарас Леонідович, командир танкового батальйону. Захищаючи Донецьку область, завдав відчутних втрат ворогу й суттєво зупинив його просування.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджена сержант Нуца Руслана Василівна. Старший бойовий медик. Особисто брала участь в евакуації поранених із Водяного, Широкиного, Маріуполя. Завдяки її діям вдалося врятувати 31 нашого захисника. Продовжує виконувати завдання в Маріуполі".