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Зеленский наградил 138 защитников Украины

Мазуренко Алена Пятница, 18 марта 2022, 16:02
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 138 военнослужащих Вооруженных Сил.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Подписал указ о награждении государственными наградами 138 военнослужащих Вооруженных Сил.

В частности, орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени награждены:

Сырский Александр Станиславович, командующий Сухопутными войсками. С начала полномасштабного российского вторжения руководит обороной Киева. Благодаря его профессиональным и мужественным действиям враг понес значительные потери, был отогнан от столицы. За время обороны Киева удалось освободить более 30 населенных пунктов Киевской области, которые были временно оккупированы врагом.

Майор Мазурок Тарас Леонидович, командир танкового батальона. Защищая Донецкую область, нанес ощутимые потери врагу и существенно остановил его продвижение.

Орденом "За мужество" ІІІ степени награждена сержант Нуца Руслана Васильевна. Старший боевой медик. Лично участвовала в эвакуации раненых из Водяного, Широкиного, Мариуполя. Благодаря ее действиям удалось спасти 31 нашего защитника. Продолжает выполнять задания в Мариуполе.

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Темы: войнаЗеленскийВооруженные силы
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