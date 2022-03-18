Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: На Київщині від початку війни звільнили від ворога понад 30 населених пунктів

Ірина БалачукП'ятниця, 18 березня 2022, 16:14
Президент Володимир Зеленський. Фото з Facebook

З початку нападу Росії на Україну збройні сили змогли звільнити понад 30 населених пунктів у Київській області, які були тимчасово окуповані ворогом.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час відеозвернення 18 березня

Пряма мова Зеленського: "За час оборони Києва вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині, які були тимчасово окуповані ворогом".

Деталі: За словами президента, з початку повномасштабного російського вторгнення обороною Києва керує командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

Зеленський додав, що завдяки професійним та мужнім діям Сирського ворог зазнав значних втрат, та був відігнаний від столиці.

Президент зазначив, що нагородив Сирського орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Що було раніше: Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 138 військовослужбовців Збройних Сил.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: ЗеленськийвійнаКиївська область
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Верещук розповіла про ймовірний обмін моряків з острова Зміїний

Данілов про "зникнення" Шойгу: Структури РФ з’ясовують стосунки через провал в Україні

У Києві через обстріл окупантів загинула російська журналістка

ФОТОМіністр оборони Литви особисто приїхав до Києва, попри обстріли

Росіяни втратили на війні з Україною до 40 тисяч солдатів – НАТО

У Мелітополі росіяни викрали батька журналістки й вимагають її приїзду

Усі новини...
Китай міг би покласти край війні в Україні – Project Syndicate
Українські військові укріплюють третє кільце оборони Києва
Путін радіє рекордній підтримці війни в Україні
Мединський: Україна та Росія максимально зблизили позиції щодо нейтрального статусу
Останні новини
00:31
Геноцид та військові злочини: польський Сейм прийняв резолюцію про агресію РФ
00:25
Зеленський закликав світ підтримати Україну
00:25
Зеленський закликав росіян їхати з РФ, щоб не віддавати податки на війну
00:16
Зеленський: Росія шукає будь-яких покидьків для вбивства українців
00:14
США підтверджують відступ російської армії на схід від Києва
00:10
У Росії евакуюють жителів із сіл, куди нібито прилетів снаряд з України
23:57
Hewlett Packard Enterprise зупинила бізнес в РФ та Білорусі
23:25
На "Укрзалізницю" здійснили хакерську атаку 
23:18
Біля Чорнобильської АЕС горить ліс, там погіршуються показники
23:10
РФ та Білорусь відсторонили від ЧС з плавання навіть під нейтральним прапором
Усі новини...