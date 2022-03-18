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Зеленський: На Київщині від початку війни звільнили від ворога понад 30 населених пунктів

Ірина БалачукП'ятниця, 18 березня 2022, 15:14
Зеленський: На Київщині від початку війни звільнили від ворога понад 30 населених пунктів
Президент Володимир Зеленський. Фото з Facebook

З початку нападу Росії на Україну збройні сили змогли звільнити понад 30 населених пунктів у Київській області, які були тимчасово окуповані ворогом.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час відеозвернення 18 березня

Пряма мова Зеленського: "За час оборони Києва вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині, які були тимчасово окуповані ворогом".

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Деталі: За словами президента, з початку повномасштабного російського вторгнення обороною Києва керує командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

Зеленський додав, що завдяки професійним та мужнім діям Сирського ворог зазнав значних втрат, та був відігнаний від столиці.

Президент зазначив, що нагородив Сирського орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

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Що було раніше: Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 138 військовослужбовців Збройних Сил.

Теми: ЗеленськийвійнаКиївська область
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