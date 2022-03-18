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Зеленский: В Киевской области с начала войны освободили от врага более 30 населенных пунктов

Ирина БалачукПятница, 18 марта 2022, 15:14
Зеленский: В Киевской области с начала войны освободили от врага более 30 населенных пунктов
Президент Владимир Зеленский. Фото с Facebook

С начала нападения России на Украину вооруженные силы смогли освободить более 30 населенных пунктов в Киевской области, которые были временно оккупированы врагом.

Источник: президент Владимир Зеленский во время видеообращения 18 марта

Прямая речь Зеленского: "За время обороны Киева удалось освободить более 30 населенных пунктов в Киевской области, которые были временно оккупированы врагом".

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Детали: По словам президента, с начала полномасштабного российского вторжения обороной Киева руководит командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Зеленский добавил, что благодаря профессиональным и мужественным действиям Сырского враг понес значительные потери, и был отогнан от столицы.

Президент отметил, что наградил Сырского орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 138 военнослужащих Вооруженных Сил.

Темы: ЗеленскийвойнаКиевская область
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