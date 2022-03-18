Зеленский: В Киевской области с начала войны освободили от врага более 30 населенных пунктов

С начала нападения России на Украину вооруженные силы смогли освободить более 30 населенных пунктов в Киевской области, которые были временно оккупированы врагом.

Источник: президент Владимир Зеленский во время видеообращения 18 марта

Прямая речь Зеленского: "За время обороны Киева удалось освободить более 30 населенных пунктов в Киевской области, которые были временно оккупированы врагом".

Детали: По словам президента, с начала полномасштабного российского вторжения обороной Киева руководит командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Зеленский добавил, что благодаря профессиональным и мужественным действиям Сырского враг понес значительные потери, и был отогнан от столицы.

Президент отметил, что наградил Сырского орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.

Что было раньше: Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 138 военнослужащих Вооруженных Сил.