Українські військові укріплюють третє кільце оборони Києва

Збройні сили України ведуть роботу з укріплення третього, дальнього кільця оборони Києва.

Джерело: заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич під час брифінгу в Медіа Центрі України

Пряма мова: "Київ – головне, стратегічне завдання нашого ворога. Столиця, як планували окупанти, за три дні не здалась, завдяки роботі не лише військових, але і всіх правоохоронних органів та сил оборони.

На сьогодні, по Правому берегу ворог зупинений майже на 70 кілометрів, що унеможливлює ведення вогню, окрім ракетних обстрілів. По Лівому берегу його зупинили.

Але противник цинічно розстрілює нашу інфраструктуру. Для ворога перекриваються основні шляхи наступу. Кожне місто готується як оборонний форт. Раніше було створено два кола оборони. На Броварському та Бориспільському напрямку противник відмовився від наступальних дій. ЗСУ веде роботу по укріпленню третього, дальнього кільця оборони".

Деталі: За словами Грузевича, навколо столиці діє система ППО. На жаль, ракети, які збиваються, падають на місто та завдають шкоди інфраструктурі.

Два складних напрямки, з яких противник наносить ракетні удари – з Чорного моря і зі сторони Білорусі. Розроблена ефективна система, коли ракети намагаються знищити на підльоті. Наразі йде робота над системою, яка до мінімуму зведе потрапляння ракет у цивільне населення, зазначив Грузевич.

Він додав, що у Києві створено ефективну протидиверсійну систему, за останні дні знайдено і знищено ДРГ загальною кількістю понад 100 осіб. За весь період у столиці знищено понад 35 диверсійно-розвідувальних груп.