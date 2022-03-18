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Украинские военные укрепляют третье кольцо обороны Киева

Валентина РоманенкоПятница, 18 марта 2022, 16:22
Александр Грузевич

Вооруженные силы Украины ведут работу по укреплению третьего, дальнего кольца обороны Киева.

Источник: замначальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич на брифинге в Медиа Центре Украины

Прямая речь: "Киев – главная, стратегическая задача нашего врага. Столица, как планировали оккупанты, за три дня не сдалась, благодаря работе не только военных, но и всех правоохранительных органов и сил обороны.

На сегодняшний день, по Правому берегу враг остановлен почти на 70 километров, что делает невозможным ведение огня, кроме ракетных обстрелов. По Левому берегу его остановили.

Но противник цинично расстреливает нашу инфраструктуру. Для неприятеля перекрываются главные пути наступления. Каждый город готовится как оборонительный форт. Ранее было создано два круга обороны. На Броварском и Бориспольском направлении противник отказался от наступательных действий. ВСУ ведет работу по укреплению третьего, дальнего кольца обороны".

Детали: По словам Грузевича, вокруг столицы действует система ПВО. К сожалению, сбивающиеся ракеты падают на город и наносят ущерб инфраструктуре.

Два сложных направления, по которым противник наносит ракетные удары – с Черного моря и со стороны Беларуси. Разработана эффективная система, когда ракеты пытаются уничтожить на подлете. В настоящее время идет работа над системой, которая к минимуму сведет попадание ракет в гражданское население, отметил Грузевич.

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Он добавил, что в Киеве создана эффективная противодиверсионная система, за последние дни найдены и уничтожены ДРГ общим количеством более 100 человек. За весь период в столице уничтожено более 35 диверсионно-разведывательных групп.

Темы: Киеввойна
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