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Лідер Китаю заявив Байдену, що війна в Україні не в його інтересах

П'ятниця, 18 березня 2022, 17:02

Глава КНР Сі Цзіньпін заявив у п'ятницю президенту США Джо Байдену, що конфлікти та конфронтації, подібні до подій в Україні, не відповідають ні чиїм інтересам.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, повідомили державні ЗМІ Китаю після розмови двох лідерів.

За інформацією китайських медіа, Сі Цзіньпін сказав у розмові з Байденом по відеозв’язку, що міждержавні відносини не повинні перейти у стадію конфронтації, а конфлікти та конфронтації не відповідають жодним інтересам.

"Українська криза - це те, чого ми не хочемо бачити", - цитують держЗМІ китайського лідера.

Згідно з повідомленнями, Сі сказав, що Китай і Сполучені Штати повинні спрямовувати двосторонні відносини в правильному напрямку, і обидві сторони також повинні брати на себе належну міжнародну відповідальність і докладати зусиль для миру в усьому світі.

Адміністрація Байдена раніше публічно і приватно попереджала, що Пекін зіткнеться з жахливими наслідками, якщо надасть матеріальну підтримку війні президента Росії Владіміра Путіна в Україні.

За даними ЗМІ, США повідомили своїм союзникам, що  Китай дав зрозуміти про свою готовність надати Москві техніку, яку запитувала РФ.

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Москва заперечувала звернення до Китаю за військовою допомогу, а міністерство закордонних справ Китаю назвало це повідомлення "дезінформацією".

Теми: КитайСША
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