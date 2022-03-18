Все разделы
Укр Рус EngКлуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лидер Китая заявил Байдену, что война в Украине не в его интересах

Пятница, 18 марта 2022, 17:02

Глава КНР Си Цзиньпин заявил в пятницу президенту США Джо Байдену, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, не отвечают ничьим интересам.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, сообщили государственные СМИ Китая после разговора двух лидеров.

По информации китайских медиа, Си Цзиньпин сказал в разговоре с Байденом по видеосвязи, что межгосударственные отношения не должны перейти в стадию конфронтации, а конфликты и конфронтации не отвечают ничьим интересам.

"Украинский кризис – это то, чего мы не хотим видеть", – цитируют госСМИ китайского лидера.

Согласно сообщениям, Си сказал, что Китай и Соединенные Штаты должны направлять двусторонние отношения в правильном направлении, и обе стороны также должны брать на себя должную международную ответственность и прилагать усилия для мира во всем мире.

Администрация Байдена ранее публично и частно предупреждала, что Пекин столкнется с ужасающими последствиями, если предоставит материальную поддержку войне президента России Владимира Путина в Украине.

По данным СМИ, США сообщили своим союзникам, что Китай дал понять о своей готовности предоставить Москве технику, которую запрашивала РФ.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Москва отрицала обращение в Китай за военную помощь, а министерство иностранных дел Китая назвало это сообщение "дезинформацией".

Темы: КитайСША
powered by lun.ua
Главное сегодня

Верещук рассказала о возможном обмене моряков с острова Змеиный

Данилов об "исчезновении" Шойгу: Структуры РФ выясняют отношения из-за провала в Украине

В Киеве из-за обстрела оккупантов погибла российская журналистка

ФОТОМинистр обороны Литвы лично приехал в Киев, несмотря на обстрелы

Россияне потеряли в войне с Украиной до 40 тысяч солдат – НАТО

В Мелитополе россияне похитили отца журналистки и требуют ее приезда

Все новости...
Китай
Китай выступает против исключения России из G20
Офис президента надеется, что Си Цзиньпин поговорит с Зеленским
Китай не помогает Путину военным обеспечением – США
Последние новости
01:11
В НАТО сейчас нет консенсуса по миротворческой миссии в Украине - Кулеба
00:50
В РФ оштрафовали активистку за плакат "Фашизм не пройдёт"
00:48
В РФ появился еще один кандидат на невыплату по еврооблигациям
00:46
Украина может оцепить россиян в Буче и Ирпене - разведка Британии
00:31
Геноцид и военные преступления: польский Сейм принял резолюцию об агрессии РФ
00:31
"Даже если нужно депортировать полгорода": РФ планирует "большой террор" в Херсоне — СМИ
00:25
Зеленский призвал мир поддержать Украину
00:25
Зеленский призвал россиян уезжать из РФ, чтобы не отдавать налоги на войну
00:16
Зеленский: Россия ищет любых подонков для убийства украинцев
00:14
США подтверждают отступление российской армии к востоку от Киева
Все новости...