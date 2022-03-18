Кіберполіція заблокувала вже 1500 ресурсів ворога

Кіберполіція заблокувала вже 1500 ворожих ресурсів з майже 15 мільйонною аудиторією.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook

Пряма мова: "Громадяни активно допомагають правоохоронцям протидіяти російським окупантам на інформаційному фронті. За допомогою чат-ботів у Телеграмі користувачі повідомляють про ворожі дії на території нашої держави, а також про виявлену пропаганду та дезінформацію".

Деталі: Повідомляється, що 26 лютого кіберполіція створила телеграм-канал StopRussiaChannel | MRIYA та телеграм-бот - https://t.me/stopdrugsbot.

Як це працює: користувачі надсилають у бот посилання на спільноту, яку вважають небезпечною. Далі оцінюють контент та скаржаться на ворожі ресурси.

Вказано, що від моменту створення до каналу приєдналися майже 150 тисяч учасників. Вони надіслали понад 3 200 000 скарг на різні інформаційні ресурси окупантів.

Також заблоковано більше 3 тисяч публікацій, що виправдовували воєнні злочини й загибель мирного населення України.

Ще один спеціальний бот у Телеграмі "Народний месник". Сюди користувачі можуть повідомляти про мітки, залишені ворогом, виявлену техніку або військових-окупантів, випадки мародерства, а також місця знаходження снарядів, що не розірвались.

Станом на 18 березня через бот надійшло понад 44 тисячі повідомлень.