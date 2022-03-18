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Киберполиция заблокировала уже 1500 ресурсов врага

Валентина РоманенкоПятница, 18 марта 2022, 17:20

Киберполиция заблокировала уже 1500 вражеских ресурсов с почти 15-миллионной аудиторией.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook

Прямая речь: "Граждане активно помогают стражам порядка противодействовать российским оккупантам на информационном фронте. С помощью чат-ботов в Телеграмме пользователи сообщают о враждебных действиях на территории нашего государства, а также о проявленной пропаганде и дезинформации".

Сообщается, что 26 февраля киберполиция создала телеграмм-канал StopRussiaChannel | MRIYA –  и телеграмм-бот – https://t.me/stopdrugsbot.

Как это работает: пользователи посылают в бот ссылку на сообщество, которое считают опасным. Далее оценивают контент и жалуются на вражеские ресурсы.

Указано, что с момента создания к каналу присоединились около 150 тысяч участников. Они направили более 3 200 000 жалоб на различные информационные ресурсы оккупантов.

Также заблокировано более 3 тысяч публикаций, оправдывающих военные преступления и гибель мирного населения Украины.

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Еще один специальный бот в Телеграмме "Народный мститель" - сюда пользователи могут сообщать о метках, оставленных врагом, обнаруженной технике или военных-оккупантах, случаях мародерства, а также местах нахождения неразорвавшихся снарядов.

По состоянию на 18 марта через бот поступило более 44 тысяч сообщений.

Темы: войнакибербезопасность
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