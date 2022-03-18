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Путін вигадав альтернативну паралімпіаду – усі медалі ділять між Білоруссю та Росією

Роман ПетренкоП'ятниця, 18 березня 2022, 16:22
Путін вигадав альтернативну паралімпіаду – усі медалі ділять між Білоруссю та Росією
фото з паралімпіади путіна

У Росії додумалися провести альтернативну паралімпіаду з 17 по 20 березня після того, як їх не допустили до справжньої у Пекіні через напад на Україну.

Джерело: росЗМІ

Деталі: Декілька днів тому повідомлялося, що учасниками стануть "національні паралімпійські збірні команди Російської Федерації та Республіки Білорусь, а також збірні команди паралімпійців інших країн на окреме запрошення".

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Після закінчення першого дня ЗМІ повідомляли, що "Росія завоювала золотих 5 медалей, а Білорусь – 3". У шістьох категоріях на призових місцях представників інших країн не було.

Президент Росії Володимир Путін усунення російських атлетів від справжньої Паралімпіади він назвав "верхом цинізму".

Ватажок окупантів також зазначив, що цим Олімпійський міжнародний комітет втратив авторитет.

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Нагадаємо: 5 днів тому закінчилася Паралімпіада у Пекіні.

Атлетів із Росії та Білорусі на Паралімпіаді там не було. Незадовго до початку змагань їх усунули від участі в них через російське вторгнення в Україну.

Теми: РосіяПаралімпіадапропагандаПутін
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