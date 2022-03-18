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Путин придумал альтернативную паралимпиаду – все медали делят между Беларусью и Россией

Роман ПетренкоПятница, 18 марта 2022, 16:22
Путин придумал альтернативную паралимпиаду – все медали делят между Беларусью и Россией
фото с параимпиады путина

В России додумались провести альтернативную паралимпиаду с 17 по 20 марта после того, как их не допустили к настоящей в Пекине из-за нападения на Украину.

Источник: росСМИ

Детали: Несколько дней назад сообщалось, что участниками станут "национальные паралимпийские сборные команды Российской Федерации и Республики Беларусь, а также сборные команды паралимпийцев других стран по отдельному приглашению".

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По окончанию первого дня СМИ сообщали, что "Россия завоевала 5 золотых медалей, а Беларусь – 3". В шести категориях на призовых местах представителей других стран не было.

Президент России Владимир Путин отстранение российских атлетов от настоящей Паралимпиады он назвал "верхом цинизма".

Главарь оккупантов также отметил, что этим Олимпийский международный комитет утратил авторитет.

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Напомним: 5 дней назад закончилась Паралимпиада в Пекине.

Атлетов из России и Беларуси на Паралимпиаде там не было. Незадолго до начала соревнований их отстранили от участия в них из-за российского вторжения в Украину.

Темы: РосcияПаралимпиадапропагандаПутин
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