Все разделы
Укр Рус EngКлуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин придумал альтернативную паралимпиаду – все медали делят между Беларусью и Россией

Роман ПетренкоПятница, 18 марта 2022, 17:22
фото с параимпиады путина

В России додумались провести альтернативную паралимпиаду с 17 по 20 марта после того, как их не допустили к настоящей в Пекине из-за нападения на Украину.

Источник: росСМИ

Детали: Несколько дней назад сообщалось, что участниками станут "национальные паралимпийские сборные команды Российской Федерации и Республики Беларусь, а также сборные команды паралимпийцев других стран по отдельному приглашению".

По окончанию первого дня СМИ сообщали, что "Россия завоевала 5 золотых медалей, а Беларусь – 3". В шести категориях на призовых местах представителей других стран не было.

Президент России Владимир Путин отстранение российских атлетов от настоящей Паралимпиады он назвал "верхом цинизма".

Главарь оккупантов также отметил, что этим Олимпийский международный комитет утратил авторитет.

Напомним: 5 дней назад закончилась Паралимпиада в Пекине.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Атлетов из России и Беларуси на Паралимпиаде там не было. Незадолго до начала соревнований их отстранили от участия в них из-за российского вторжения в Украину.

Темы: РосcияПаралимпиадапропагандаПутин
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский призвал мир поддержать Украину

Верещук рассказала о возможном обмене моряков с острова Змеиный

Данилов об "исчезновении" Шойгу: Структуры РФ выясняют отношения из-за провала в Украине

В Киеве из-за обстрела оккупантов погибла российская журналистка

ФОТОМинистр обороны Литвы лично приехал в Киев, несмотря на обстрелы

Россияне потеряли в войне с Украиной до 40 тысяч солдат – НАТО

Все новости...
Росcия
Сводка штаба: ВСУ остановили врага на Броварском направлении
В РФ оштрафовали активистку за плакат "Фашизм не пройдёт"
Геноцид и военные преступления: польский Сейм принял резолюцию об агрессии РФ
Последние новости
01:17
ВСУ уничтожили 11 воздушных целей россиян — в том числе семь самолетов
01:11
В НАТО сейчас нет консенсуса по миротворческой миссии в Украине - Кулеба
00:50
В РФ оштрафовали активистку за плакат "Фашизм не пройдёт"
00:48
В РФ появился еще один кандидат на невыплату по еврооблигациям
00:46
Украина может оцепить россиян в Буче и Ирпене - разведка Британии
00:31
Геноцид и военные преступления: польский Сейм принял резолюцию об агрессии РФ
00:31
"Даже если нужно депортировать полгорода": РФ планирует "большой террор" в Херсоне — СМИ
00:25
Зеленский призвал мир поддержать Украину
00:25
Зеленский призвал россиян уезжать из РФ, чтобы не отдавать налоги на войну
00:16
Зеленский: Россия ищет любых подонков для убийства украинцев
Все новости...