Китай міг би покласти край війні в Україні – Project Syndicate
Експерти Project Syndicate вважають, що Китай міг би проявити себе як країна-лідер і покласти край війні Росії проти України, скликавши "Велику двадцятку", долучившись до гуманітарної допомоги біженцям з України та до відбудови українських міст.
Джерело: Project Syndicate – міжнародна медіа-організація, яка публікує коментарі та аналіз на різноманітні глобальні теми
Дослівно: "Війна в Україні все ближче наближає світ до екзистенційної кризи. Сьогоднішні лідери забули уроки XX століття та його жахливих світових воєн. Мирний дивіденд холодної війни змарновано. Дві наддержави – Сполучені Штати та Російська Федерація – стоять на межі немислимого військового протистояння. Імпульс ескалації конфлікту загрожує стати невблаганним, і ризик ядерного прорахунку більше не можна ігнорувати.
Китай перебуває в унікальному становищі, щоб покласти край жорстокому нападу Росії на Україну. Як друга за величиною економіка світу з прагненнями до національного відродження та глобального лідерства – обидва елементи є центральними в "китайській мрії", яку довго підтримував президент Сі Цзіньпін, – Китай має дві важливі переваги як потенційний миротворець у російсько-українській війні".
Деталі: По-перше, Китай може покладатися на свої основні принципи. З часів Чжоу Еньлая в 1950-х роках Китай наголошував, що його зовнішня політика керується п’ятьма принципами мирного співіснування, серед яких взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності, ненапад і невтручання у внутрішні справи інших країн. Напад Росії на Україну грубо порушує ці цінності.
По-друге, Китай має перевагу в партнерстві з Росією. 4 лютого на відкритті Зимових Олімпійських ігор у Пекіні Сі і Путін підписали розширену угоду, яка підкреслила їхню спільну прихильність до "нової ери" міжнародних відносин. Оскільки російська економіка швидко слабшає в ізоляції, її залежність від Китаю набуває особливого значення.
За даними проєкту, ВВП Росії не перевищує економіку Бельгії та Нідерландів разом узятих – і це робить майже неможливим для Росії підтримання великої звичайної війни. Навіть якщо вона отримає військову допомогу Китаю, про яку вона, за деякими даними, просила.
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На думку експертів, Китай міг би зробити три важливих кроки:
1. Сі Цзіньпін повинен закликати до проведення екстреного саміту лідерів G20, зосередженого на досягненні негайного та беззастережного припинення вогню в Україні та розробці порядку денного для миру, укладеного на переговорах.
2. Китай мав би взяти на себе провідну роль у наданні гуманітарної допомоги, зробивши значний внесок у ЮНІСЕФ, яка допомагає дітям. Діти становлять принаймні половину з понад 3 мільйонів українських біженців, зазначають експерти.
3. Китай мав би стати лідером у підтримці української реконструкції – зокрема, інфраструктурної, за допомогою програми "Один пояс, один шлях" (Україна є її учасницею з 2017-го) та Азійського банку інфраструктурних інвестицій, який очолює Китай.
"Як Штати стали на чолі Плану Маршалла європейської реконструкції після Другої світової війни, так і Китай може сьогодні допомогти Україні", – вважають у Project Syndicate.
Програма розвитку ООН наразі оцінює втрати інфраструктури, пов’язані з війною, у діапазоні 100 мільярдів доларів, і ця цифра зростатиме.
На думку експертів, Китай сам по собі не може вирішити фундаментальну незгоду, яка спричинила російсько-українську війну, але може забезпечити структуру та відданість процесу вирішення конфлікту, адже через нову угоду про партнерство між Сі й Путіним Китай має набагато більші важелі впливу на Рф, ніж західні санкції.