Китай міг би покласти край війні в Україні – Project Syndicate

Експерти Project Syndicate вважають, що Китай міг би проявити себе як країна-лідер і покласти край війні Росії проти України, скликавши "Велику двадцятку", долучившись до гуманітарної допомоги біженцям з України та до відбудови українських міст.

Джерело: Project Syndicate – міжнародна медіа-організація, яка публікує коментарі та аналіз на різноманітні глобальні теми

Дослівно: "Війна в Україні все ближче наближає світ до екзистенційної кризи. Сьогоднішні лідери забули уроки XX століття та його жахливих світових воєн. Мирний дивіденд холодної війни змарновано. Дві наддержави – Сполучені Штати та Російська Федерація – стоять на межі немислимого військового протистояння. Імпульс ескалації конфлікту загрожує стати невблаганним, і ризик ядерного прорахунку більше не можна ігнорувати.

Китай перебуває в унікальному становищі, щоб покласти край жорстокому нападу Росії на Україну. Як друга за величиною економіка світу з прагненнями до національного відродження та глобального лідерства – обидва елементи є центральними в "китайській мрії", яку довго підтримував президент Сі Цзіньпін, – Китай має дві важливі переваги як потенційний миротворець у російсько-українській війні".

Деталі: По-перше, Китай може покладатися на свої основні принципи. З часів Чжоу Еньлая в 1950-х роках Китай наголошував, що його зовнішня політика керується п’ятьма принципами мирного співіснування, серед яких взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності, ненапад і невтручання у внутрішні справи інших країн. Напад Росії на Україну грубо порушує ці цінності.

По-друге, Китай має перевагу в партнерстві з Росією. 4 лютого на відкритті Зимових Олімпійських ігор у Пекіні Сі і Путін підписали розширену угоду, яка підкреслила їхню спільну прихильність до "нової ери" міжнародних відносин. Оскільки російська економіка швидко слабшає в ізоляції, її залежність від Китаю набуває особливого значення.

За даними проєкту, ВВП Росії не перевищує економіку Бельгії та Нідерландів разом узятих – і це робить майже неможливим для Росії підтримання великої звичайної війни. Навіть якщо вона отримає військову допомогу Китаю, про яку вона, за деякими даними, просила.

На думку експертів, Китай міг би зробити три важливих кроки:

1. Сі Цзіньпін повинен закликати до проведення екстреного саміту лідерів G20, зосередженого на досягненні негайного та беззастережного припинення вогню в Україні та розробці порядку денного для миру, укладеного на переговорах.

2. Китай мав би взяти на себе провідну роль у наданні гуманітарної допомоги, зробивши значний внесок у ЮНІСЕФ, яка допомагає дітям. Діти становлять принаймні половину з понад 3 мільйонів українських біженців, зазначають експерти.

3. Китай мав би стати лідером у підтримці української реконструкції – зокрема, інфраструктурної, за допомогою програми "Один пояс, один шлях" (Україна є її учасницею з 2017-го) та Азійського банку інфраструктурних інвестицій, який очолює Китай.

"Як Штати стали на чолі Плану Маршалла європейської реконструкції після Другої світової війни, так і Китай може сьогодні допомогти Україні", – вважають у Project Syndicate.

Програма розвитку ООН наразі оцінює втрати інфраструктури, пов’язані з війною, у діапазоні 100 мільярдів доларів, і ця цифра зростатиме.

На думку експертів, Китай сам по собі не може вирішити фундаментальну незгоду, яка спричинила російсько-українську війну, але може забезпечити структуру та відданість процесу вирішення конфлікту, адже через нову угоду про партнерство між Сі й Путіним Китай має набагато більші важелі впливу на Рф, ніж західні санкції.