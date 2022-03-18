Китай мог бы положить конец войне в Украине – Project Syndicate

Эксперты Project Syndicate считают, что Китай мог бы проявить себя как страна-лидер и положить конец войне России против Украины, созвав Большую двадцатку, приобщившись к гуманитарной помощи беженцам из Украины и к восстановлению украинских городов.

Источник: Project Syndicate – международная медиа-организация, которая публикует комментарии и анализ на разные глобальные темы

Дословно: "Война в Украине все больше приближает мир к экзистенциальному кризису. Сегодняшние лидеры забыли уроки XX века и его ужасных мировых воен. Мирный дивиденд холодной войны потерян. Две сверхдержавы – Соединенные Штаты и Российская Федерация – стоят на грани немыслимого военного противостояния. Импульс эскалации конфликта грозит стать неумолимым, и риск ядерного просчета больше нельзя игнорировать.

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Китай находится в уникальном положении, чтобы положить конец жестокому нападению России на Украину. Как вторая по величине экономика мира со стремлениями к национальному возрождению и глобальному лидерству – оба элемента являются центральными в "китайской мечте", которую долго поддерживал президент Си Цзиньпин, – Китай имеет два важных преимущества как потенциальный миротворец в российско-украинской войне".

Детали: Во-первых, Китай может полагаться на свои главные принципы. Со времен Чжоу Эньлая в 1950-х годах Китай подчеркивал, что его внешняя политика руководствуется пятью принципами мирного сосуществования, среди которых взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, ненападение и невмешательство во внутренние дела других стран. Нападение России на Украину грубо нарушает эти ценности.

Во-вторых, Китай имеет преимущество в партнерстве с Россией. 4 февраля на открытии Зимних Олимпийских игр в Пекине Си и Путин подписали расширенное соглашение, подчеркнувшее их общую приверженность "новой эре" международных отношений. Поскольку российская экономика быстро слабеет в изоляции, ее зависимость от Китая приобретает особое значение.

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По данным проекта, ВВП России не превышает экономику Бельгии и Нидерландов вместе взятых – и это делает почти невозможным для России поддержание большой обычной войны. Даже если она получит военную помощь Китая, о которой она, по некоторым данным, просила.

По мнению экспертов, Китай мог бы сделать три важных шага:

1. Си Цзиньпин должен призвать к проведению экстренного саммита лидеров G20, сосредоточенного на достижении немедленного и безоговорочного прекращения огня в Украине и разработке повестки дня мира, заключенного на переговорах.

2. Китай должен взять на себя ведущую роль в оказании гуманитарной помощи, внеся значительный вклад в ЮНИСЕФ, которая помогает детям. Дети составляют по меньшей мере половину более 3 миллионов украинских беженцев, отмечают эксперты.

3. Китай должен стать лидером в поддержке украинской реконструкции – в частности, инфраструктурной, с помощью программы "Один пояс, один путь" (Украина является ее участницей с 2017-го) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, который возглавляет Китай.

"Как Штаты во главе Плана Маршалла европейской реконструкции после Второй мировой войны, так и Китай может сегодня помочь Украине", – считают в Project Syndicate.

Программа развития ООН оценивает потери инфраструктуры, связанные с войной, в диапазоне 100 миллиардов долларов, и эта цифра будет расти.

По мнению экспертов, Китай сам по себе не может решить фундаментальное несогласие, которое повлекло за собой российско-украинскую войну, но может обеспечить структуру и преданность процессу разрешения конфликта, ведь через новое соглашение о партнерстве между Си и Путиным Китай имеет гораздо большие рычаги влияния на Россию, чем западные санкции.