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Росіяни викрали журналістку hromadske в Бердянську

Альона Мазуренко П'ятниця, 18 березня 2022, 16:37
Росіяни викрали журналістку hromadske в Бердянську
фото: hromadske

Російські окупанти взяли у полон в тимчасово захопленому Бердянську журналістку hromadske Вікторію Рощину.

Джерело: hromadske

Дослівно: "Наша журналістка Вікторія Рощина ймовірно перебуває в полоні в російських окупантів. Вона знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України усі дні російсько-української війни.

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12 березня ми не змогли вийти з Вікторією на зв'язок. Як нам стало відомо від свідків, яких ми не можемо називати з міркувань безпеки, на той момент журналістка перебувала в тимчасово окупованому Бердянську.

16 березня ми дізналися, що напередодні (ймовірно 15 березня) Вікторію Рощину затримала ФСБ Росії. Нині про її місцеперебування нічого невідомо".

Деталі: У виданні відзначають, що намагалися звільнити журналістку в непублічний спосіб, але це виявилось безрезультатно.

ВІДЕО ДНЯ

hromadske закликає українську й міжнародну спільноту долучитись інформаційно та діями до звільнення журналістки.

Теми: полоненіРосіявійнаУкраїна
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